Motorradfahrer bei Zusammenprall mit Auto tödlich verletzt

Mann schraubt an Motorrad: Daumen abgetrennt

Schlimmer Unfall in Mönchengladbach: Ein Mann werkelte an seinem Motorrad herum, als er sich selbst den Daumen amputierte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Ob der Daumen wieder angenäht werden kann, war zunächst nicht bekannt.