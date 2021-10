Motorradkorso zum zweiten Geburtstag: Überraschung für den kleinen Matheo

Anzeige

Lübeck. Zu seinem zweiten Geburtstag erlebte der kleine Matheo aus Lübeck am Wochenende eine ganz besondere Geburtstagsfeier: 1200 Biker folgten einem Facebook-Aufruf seiner Eltern und nahmen für ihn an einem Motorradkorso zum Geburtstagsfest Teil. Darüber berichten die „Lübecker Nachrichten“ (LN). Denn der Junge, der seit seiner Geburt an einer Lungenkrankheit leidet, liebt Motorräder.

Biker mit Ballons

Einige Biker hätten Luftballons für das Geburtstagskind mitgebracht, „Happy Birthday“ gesungen und dem Geburtstagskind sogar persönlich gratuliert.

Schon vor dem großen Tag sorgte der Aufruf für Wirbel: Etwa 1000 Biker hatten sich dafür bei Facebook angekündigt. Für eine Feier, die die Eltern für die Motorradfahrer ausrichten wollten, erteilte die Stadt laut Bericht keine Genehmigung. Die Begründung: Die Veranstaltung sei zu spät angemeldet worden. Doch das Fahren durch die Straße sei nicht verboten – und so folgten die vielen Biker dennoch der Einladung.