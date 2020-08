Mörder von John Lennon kommt weiterhin nicht frei

Anzeige

Albany. Der Mörder von Beatles-Legende John Lennon bleibt weiter im Gefängnis. Zum elften Mal sei vergangene Woche ein Antrag von Mark David Chapman auf vorzeitige Haftentlassung abgelehnt worden, sagte ein Mitarbeiter der Gefängnisbehörde im Staat New York am Mittwoch der Nachrichtenagentur AP. Der 65-Jährige sitzt in der Haftanstalt Wende bei Buffalo eine lebenslange Haftstrafe ab.

Chapman erschoss Lennon am 8. Dezember 1980, wenige Stunden nachdem ihm der frühere Beatle ein Album signiert hatte. Er sagte einst, mit jedem Jahr schäme er sich mehr und mehr für sein Verbrechen. Seine nächste Anhörung für eine mögliche vorzeitige Haftentlassung soll im August 2022 stattfinden.