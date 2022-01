Morddrohungen auf Telegram: Radioprediger ruft zum Widerspruch auf „Wir müssen eindeutig Position beziehen“

Anzeige

Göttingen. Angesichts von Morddrohungen gegen Politiker, Ärzte und Journalisten in Chatgruppen des Messenger-Dienstes Telegram hat der frühere Northeimer Superintendent Heinz Behrends zum öffentlichen Widerspruch aufgerufen. „Wo immer uns Hass begegnet, müssen wir eindeutig Position beziehen. Unsere Zivilgesellschaft muss auf die Straße gehen“, sagte der in Göttingen lebende Radioprediger am Sonntag im NDR-Radio.

Radioprediger über anonyme Drohungen: „Ob sie sich bewusst sind, was sie anrichten?“

Eine Recherche des ARD-Onlineportals tagesschau.de habe in Telegram-Chatgruppen für Gegner der Corona-Politik 250 Tötungsaufrufe entdeckt, erklärte der Theologe. Fast alle Eintragungen seien anonym. „Ob sie sich bewusst sind, was sie anrichten? Gewaltsame Worte sind auch Gewalt. Sie bedrohen unser Zusammenleben.“