Mord im Blumenladen: Lebenslange Haft für Ex-DSDS-Kandidaten beantragt

Düsseldorf. Für den Mord an einer jungen Frau in einem Blumenladen in Neuss soll der 32-jährige Angeklagte nach dem Willen der Staatsanwaltschaft lebenslang hinter Gitter. „Wir haben hier keine Verzweiflungs-, sondern eine gezielte Rachetat“, sagte der Staatsanwalt am Mittwoch.

Der Angeklagte habe der Mutter, die er für das Ende der Beziehung zu der jungen Frau verantwortlich gemacht habe, die einzige Tochter nehmen wollen. Dies habe er in einer Whatsapp-Nachricht nach der Tat selbst bekundet.

Ex-DSDS-Kandidat bestreitet Tatvorwürfe

Der 32-Jährige, der 2008 bei „Deutschland sucht den Superstar“ als Kandidat aufgetreten war, bestritt die Tatvorwürfe, zu denen auch eine versuchte Vergewaltigung zählt, in seinem letzten Wort erneut. Geschossen hätten Unbekannte, denen er Geld geschuldet habe, hatte er behauptet.

Dem widersprach der Staatsanwalt: „Da war kein anderer Mann, weit und breit nicht“, sagte er. Nach den Schüssen habe sich der Angeklagte in Tatortnähe vor einen Güterzug geworfen. Die Tatwaffe sei dort gefunden worden, wo er sie laut Zeugen hingeworfen habe. Er wurde von einem Zug erfasst, verlor dabei beide Beine und ist nun auf einen Rollstuhl angewiesen. Die Verteidiger beantragten einen Freispruch. Das Landgericht will noch an diesem Mittwoch das Urteil verkünden.

