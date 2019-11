Mord beim Freigang: BGH spricht Justizbeamte von Fahrlässigkeit frei

Anzeige

Karlsruhe. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit zwei Freisprüchen für Justizvollzugsbedienstete aus Rheinland-Pfalz Rechtssicherheit bei der Gewährung von Hafterleichterungen geschaffen. Das Landgericht im hessischen Limburg hatte die beiden Angeklagten im Juni 2018 wegen fahrlässiger Tötung zu Bewährungsstrafen von neun Monaten verurteilt. Sie hatten einen Gefangenen in den Haftanstalten Wittlich und Diez (beides Rheinland-Pfalz) in den offenen Vollzug verlegt. Der Mann fuhr während eines Freigangs ohne Führerschein mit einem Auto auf der Flucht vor der Polizei als Geisterfahrer auf eine Bundesstraße bei Limburg. Dort rammte er den Wagen einer jungen Frau, die an den Unfallfolgen starb. (2 StR 557/18).

In Rheinland-Pfalz war nach dem Landgerichtsurteil die Zahl der Insassen im offenen Vollzug deutlich zurückgegangen, weil die verantwortlichen Mitarbeiter rechtliche Konsequenzen bei Straftaten der Insassen fürchteten. "Es ist zu begrüßen, dass der Bundesgerichtshof mit seiner heutigen Entscheidung Klarheit in die Frage gebracht hat, wann Bedienstete des Justizvollzugs für Prognoseentscheidungen im offenen Vollzug strafrechtlich selbst verantwortlich sind", teilte der Mainzer Justizminister Herbert Mertin (FDP) nach dem Urteil am Dienstag mit.

Verfahren hat große Verunsicherung ausgelöst

Das gesamte Verfahren habe große Verunsicherung unter allen Bediensteten ausgelöst. "Dabei brauchen wir den offenen Vollzug als sinnvolles Instrument, um Gefangene rechtzeitig vor ihrer Entlassung bestmöglich in die Gesellschaft wiedereingliedern zu können."

Der Strafgefangene war im Laufe seines Lebens bereits 26 Mal verurteilt worden und hatte oft eingesessen. Die meisten Taten waren Fahren ohne Führerschein. Die angeklagte Frau hatte als Vollzugsabteilungsleiterin für den Mann im Gefängnis Wittlich offenen Vollzug angeordnet. Später wurde er in das Gefängnis in Diez verlegt, wo der zweite Angeklagte für ihn verantwortlich war. Auch dort kam er in den offenen Vollzug.

Der tödliche Unfall auf der Flucht vor der Polizei ereignete sich während eines Freigangs im Januar 2015. Der Mann wurde später rechtskräftig wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.

Recht auf Resozialisierung

In der BGH-Verhandlung im September in Karlsruhe hatten sowohl die Verteidiger der beiden Angeklagten als auch die Vertreterin der Bundesanwaltschaft eine Aufhebung der Bewährungsstrafen gefordert. Der Vorsitzende Richter des 2. Strafsenats sagte in der Urteilsbegründung, die beiden Angeklagten hätten nicht sorgfaltswidrig gehandelt. Sie hätten bei ihren Entscheidungen alle damals relevanten Aspekte berücksichtigt, die für und gegen Vollzugslockerungen gesprochen hätten.

Er unterstrich das auf das Grundgesetz gestützte Recht auf Resozialisierung, zu dem auch Hafterleichterungen gehören. Vertretbare Risiken müssten dabei hingenommen werden. Obwohl der Gefangene bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Führerschein verurteilt worden war, sei nicht vorherzusehen gewesen, dass es auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle zu einer solchen tödlichen Tat kommen würde. Eine Verurteilung des Anstaltspersonals wegen fahrlässiger Tötung komme nach der BGH-Rechtssprechung nicht in Betracht, "wenn das zum Tod führende Geschehen so sehr außerhalb der gewöhnlichen Erfahrung liegt, dass mit ihm nicht gerechnet werden kann und muss".

