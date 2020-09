Mord an Glamourmodel Esmeralda Gonzales: Angeklagter hört Stimmen – Prozess verschoben

Anzeige

Las Vegas. Ein bizarrer Mord an einem Glamourmodel aus Las Vegas wird kurz vor Beginn des Prozesses noch bizarrer. Eine Anhörung wurde verschoben, weil der wegen Mordes an Esmeralda Gonzales angeklagte Christopher Prestipino erst einmal psychiatrisch untersucht werden muss. Der 46-Jährige hört plötzlich Stimmen in seinem Kopf.

Gonzales’ Bruder hatte seine Schwester bei der Polizei am 31. Mai 2019 als vermisst gemeldet. Ihre Haustür stand offen, ihr Haus war durchwühlt. Die Ermittler fanden heraus, dass die scheinbar unter Alkohol oder Drogen stehenden Esmeralda Gonzales versucht hatte, die Tür eines fremden Hauses aufzuschließen. Laut der Gerichtsakten “wachten die Eigentümer auf und informierten Gonzalez, dass sie sich im Haus geirrt hatte”. Zwei Häuser weiter lebte der Angeklagte Prestipino mit seiner Mitbewohnerin Casandra Garrett.

Gonzales soll unter Drogen beim Angeklagten gelandet sein

Laut Staatsanwältin Pamela Weckerly war Gonzalez dann bei Prestipino gelandet: “Er hat ihr Meth gegeben, ohne zu wissen, dass sie unter schweren psychischen Problemen litt. Dadurch ist sie völlig durchgedreht. Prestipino und Garrett haben sie dann am Bett festgebunden”, heißt es demnach. Als Prestipino sie später losgebunden habe, habe sie ihn attackiert und gedroht, die Polizei zu rufen – weil er ihr Drogen gegeben habe.

Staatsanwältin Weckerly sagt weiter: “Prestipino hat ihr mit Garretts Hilfe Poolreiniger mit einer Spritze injiziert und sie dann erwürgt.” Dann soll er die 24-Jährige in Beton eingegossen und ihre Leiche mit der Hilfe von Garret und seiner Freundin Lisa Mort in der Wüste vergraben haben. Der 46-Jährige floh daraufhin nach Belize.

Leiche wurde im Oktober 2019 gefunden

Esmeralda Gonzales’ Leiche wurde im Oktober 2019 gefunden. Prestipino, der inzwischen nach Las Vegas zurückgekehrt war, wurde zusammen mit Garrett verhaftet und wegen Mordes angeklagt. Ein Freund hatte ihn bei der Polizei angezeigt und behauptet: “Er hat mir verraten, dass er das vermisste Girl umgebracht hat.” Auch Mort muss sich als Komplizin vor Gericht verantworten.

Geht es nach Prestipinos Anwalt, ist sein Mandant jedoch nicht verhandlungsfähig: “Er hat sein Gedächtnis verloren und die Stimmen in seinem Kopf lassen ihn wahnsinnig werden”, sagt er. Jetzt muss der Richter entscheiden, ob es mit dem Prozess weitergehen kann.