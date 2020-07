Mord an Fritz von Weizsäcker: Zwölf Jahre Haft für Täter

Anzeige

Berlin. Für den Mord am Arzt Fritz von Weizsäcker muss der 57-jährige Angeklagte zwölf Jahre in Haft. Zudem wurde die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Das entschied das Landgericht Berlin. Die Staatsanwaltschaft hatte 14 Jahre Haft und eine Unterbringung in der Psychiatrie gefordert.

Der Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker war am 19. November 2019 bei einem Vortrag durch einen Messerstich in den Hals getötet worden. Der Angeklagte hatte die Tat gestanden und keine Reue gezeigt. Ein psychiatrisches Gutachten bescheinigte ihm, wegen einer Zwangsstörung nicht voll steuerungsfähig gewesen und deshalb vermindert schuldfähig zu sein. Ohne das Gutachten hätte die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haft gefordert.

