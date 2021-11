Mindestens 16 Tote nach schweren Regenfällen in Sri Lanka

Anzeige

Colombo. Bei Überschwemmungen und Erdrutschen sind in Sri Lanka mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 5000 hätten aus ihren Häusern fliehen müssen und seien bei Verwandten oder in Notunterkünften untergekommen, teilte die Katastrophenschutzbehörde des Landes am Mittwoch mit.

In dem Inselstaat südlich von Indien sind Oktober und November üblicherweise die Monate des Nordost-Monsuns, in denen es ohnehin heftig regnet. In diesem Jahr fielen die Niederschläge in mehreren Landesteilen aber höher aus als üblich. Die meisten der Toten ertranken entweder oder wurden von Blitzen getroffen.