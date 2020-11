Kunst oder von Aliens hinterlassen? Wildschützer entdecken mysteriösen Monolithen in der Wüste

Anzeige

Anzeige

Bei einem Helikopterflug durch die Wüste des US-Bundesstaates Utah haben Wildschützer eine mysteriöse Entdeckung gemacht. Eigentlich waren sie unterwegs, um Dickhornschafe zu zählen. Doch aus der Luft erkannten sie inmitten einer Felsformation einen Objekt aus Metall. Die Wildschützer landeten mit dem Helikopter nahe des unbekannten Objektes und schauten es sich genauer an.

Es handelte sich um einen Metallmonolithen. Dem lokalen Nachrichtensender „KSLTV“ sagte Pilot Bret Hutchings: „Das war das Seltsamste, was mir in all den Jahren des Fliegens untergekommen ist.“ Das Objekt sei über drei Meter hoch und aus einem grauen Metall, der fest im Felsuntergrund verankert zu sein scheint.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Pilot vermutet Kunst

In den sozialen Netzwerken werden wilde Theorien geteilt – wenn auch nicht alle wirklich ernst gemeint sind –, dass es sich beispielsweise um ein Objekt von Aliens handeln könnte, das diese nach einem Besuch auf der Erde zurückgelassen hätten. Science-Fiction-Fans denken sofort an die fremdweltigen Monolithen aus Stanley Kubricks Film „2001 - Odyssee im Weltraum“.

Die Vermutung des Piloten, worum es sich bei dem seltsamen Monolithen handeln könnte, ist weit weniger spektakulär. Er glaubt, „dass das hier ein New-Wave-Künstler aufgestellt hat“, sagte er dem TV-Sender. Auch die Utah Highway Patrol postete ein Foto des mysteriösen Objekts.

Anzeige

Solange sich niemand zu dem Objekt bekennt, wird die Herkunft wohl ein Rätsel bleiben. Auf natürlichem Wege ist der Monolith aber wahrscheinlich nicht dort hin gekommen.