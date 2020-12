Monolith in Rostock entdeckt – Werbegag für neue Netflix-Produktion?

Anzeige

Nach dem Fund mehrerer mysteriöser Stelen weltweit ist nun auch in einem Rostocker Gewerbegebiet eine rätselhafte Stahlstele entdeckt worden.

Zuletzt wurden eine Reihe ähnlicher Stelen weltweit entdeckt – etwa auf der britischen Isle of Wight, in einem Naturgebiet im Norden der Niederlande oder nahe Schloss Neuschwanstein. In Rostock tauchte die Stele am Freitagmorgen wie aus dem Nichts auf einer brachliegenden Fläche in einem Gewerbegebiet auf – seitdem steht sie dort. Und während manche dahinter eine Aktion des Streetart-Künstlers Banksy vermuteten, scheint das Ganze eher ein Werbegag für eine neue Netflix-Produktion zu sein, zumindest meldete sich kürzlich ein australisches Comedytrio zu Wort.

Die Stele nahe Schloss Neuschwanstein ist übrigens wieder verschwunden. Dabei hatte eine Spaziergängerin sie erst vor ein paar Tagen entdeckt. Die Gemeinde hatte über das Auftauchen keinerlei Erkenntnisse. „Wir sind auch am Staunen“, erklärte damals nur knapp die Schwangauer Tourismusdirektorin Sylvia Einsle nach dem Fund. Mitte November war im US-Bundesstaat Utah der erste Monolith aufgetaucht. Seither machten immer wieder neue Funde die Runde.