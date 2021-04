Mönchengladbach: Verwirrte Frau nimmt Mutter Baby weg

Anzeige

Mönchengladbach. Eine 57-jährige Frau hat im Mönchengladbacher Hauptbahnhof ein Baby blitzschnell aus dem Kinderwagen seiner Mutter genommen. Anschließend habe die geistig verwirrt wirkende Frau behauptet, es sei ihr Kind, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit.

Der 19-jährigen Mutter sei es bei einem Gerangel gelungen, der Frau das Kind zu entreißen. Polizisten konnten die 57-Jährige in einem Regionalzug aufspüren. Sie kam in eine Psychiatrie. Außerdem wurde gegen sie ein Strafverfahren wegen des Entzuges Minderjähriger sowie Körperverletzung eingeleitet. Der Vorfall habe sich bereits am vergangenen Freitag ereignet.