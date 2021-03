Mohrenstraße im sächsischen Radebeul: Verlängerung statt Umbenennung

Anzeige

Radebeul. Mohrenstraßen werden in Deutschland inzwischen immer öfter für diskriminierend befunden und der Umbenennung anempfohlen. Seit Anfang des Jahres diskutiert auch das kleine sächsische Städtchen Radebeul über seine Mohrenstraße. In der kommenden Woche soll der Stadtrat entscheiden – aber erstmal anders als anderswo.

In Radebeul geht es nämlich darum, ein Teilstück einer Straße namens Auf den Ebenbergen offiziell der Mohrenstraße zuzuschlagen, berichtet die „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ). Dann gäbe es – gegenläufig zum allgemeinen Mohrenstraßentrend – in Radebeul noch mehr Mohrenstraße als bisher. Der Grünen-Stadtrat Martin Oehmichen sieht das als „Schlag gegen die Unantastbarkeit der Würde eines jeden Menschen“. Die örtliche SPD sieht sich in einer eilig verfertigten Pressemitteilung „fassungslos“.

Die Sachlage: In den Katasterunterlagen der Stadt ist die Mohrenstraße kürzer als in Wirklichkeit. Dort, wo das Anwesen Mohrenstraße 10 liegt, beginnt in den Stadtplänen schon die Straße Auf den Ebenbergen. Entdeckt wurde der vor 90 Jahren gemachte Fehler schon im Vorjahr, angeblich, bevor allerorten Mohrenstraßendiskussionen begannen. Die Umbenennung in Mohrenstraße ist im Radebeuler Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales schon durch. Eine Korrektur auf dem Papier sei doch am kostensparendsten, meint man. Für die Bewohner bleibt erst mal alles beim Alten.

Die Kritiker wollen überhaupt keine Mohrenstraße mehr

Die Kritiker wollen allerdings überhaupt keine Mohrenstraße mehr und versuchen zu verhindern, wie die SPD mitteilt, dass mit der Umbenennung in den Unterlagen Fakten geschaffen werden. Der parteilose Oberbürgermeister Bert Wendsche würde „Betroffene, wie auch Menschen, die für einen rassismuskritischen Umgang in der Stadtgesellschaft stehen, vor den Kopf stoßen“, hieß es.

Eine Schülergruppe namens „Rassismus ist keine Alternative – Radebeul (RIKA)“ hatte die Debatte um eine Namensänderung der Mohrenstraße Anfang 2021 angestoßen. Eine Stadtratsdebatte wurde in Aussicht gestellt – allerdings wurde bislang kein Termin vereinbart.