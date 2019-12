Mögliches Feuerwerkverbot: So reagiert Marktführer Weco auf die Debatten

Anzeige

Kiel. Ein mögliches Feuerwerksverbot wird zurzeit viel diskutiert. Doch hat das auch Auswirkungen auf die Feuerwerksbranche? Auf den Marktführer Weco mit einem Standort in Kiel offenbar nicht: „Da wir mit unseren Kunden bereits mehr als ein Jahr vor Verkaufsstart über das Feuerwerkssortiment des Folgejahres sprechen, hatte das Thema keine Auswirkung auf die Planung für die Saison 2019“, sagt der Kieler Betriebsleiter Jörg Thiele den „Kieler Nachrichten“ (KN). Mit einem Marktanteil von 60 Prozent ist Weco (Stammsitz im nordrhein-westfälischen Eitorf) das größte deutsche Feuerwerksunternehmen.

Trotzdem verzichten die ersten Supermärkte dieses Jahr auf den Verkauf von Feuerwerk – unter anderem mehrere Edeka-Märkte. Die Baumarktkette Hornbach hat bekanntgegeben, ab 2020 ebenfalls kein Feuerwerk mehr zu verkaufen, dieses Jahr wird es dort also zum letzten Mal noch welches geben. Die Mehrheit der Deutschen hat sich in einer Umfrage für ein generelles Böllerverbot in Deutschland ausgesprochen.

Weco in Verkaufsgesprächen für die Saison 2020

Weco befinde sich zurzeit in Verkaufsgesprächen für die Saison 2020, wie die KN berichtet. „Inwiefern sich hier ein gegebenenfalls geändertes Kaufverhalten der Verbraucher auswirkt, können wir erst Anfang nächsten Jahres bewerten“, sagt der Kieler Betriebsleiter Thiele der Zeitung. Den Verkaufsverzicht von Hornbach bewertet er differenziert. Die Baumarktkette habe nach Kenntnissen von Weco in der Vergangenheit im Vergleich zum restlichen Wettbewerb keine nennenswerten Umsätze mit Silvesterfeuerwerk erzielt.

Der Diskussion um ein Feuerwerksverbot aus umwelttechnischen Gründen steht Weco laut KN kritisch gegenüber. Das Unternehmen sehe sich einer Debatte ausgesetzt, die von „falschen Darstellungen, Vermischungen von relevanten Sachverhalten und ungeprüften Zahlen“ geprägt sei, so Geschäftsführer Thomas Schreiber. „Bei der Verbrennung von einem einzigen Liter Benzin – super, bleifrei – entsteht genauso viel klimarelevantes CO2 wie beim Zünden von 750 unserer größten Raketen.“ Weco bezieht sich dabei auf Zahlen der Deutschen Umwelthilfe, laut der etwa 5000 Tonnen gesundheitsschädlicher Feinstaub zum Jahreswechsel durch Raketen und Böller freigesetzt werden. Diese Menge entspricht etwa 16 Prozent des jährlich im Straßenverkehr abgegebenen Feinstaubanteils.

Thiele vermutet gegenüber der KN, dass ein Verbot dazu führen könne, dass in Deutschland noch mehr illegale Feuerwerkskörper in Umlauf geraten – und gerade das sorge oft für die schwersten Verletzungen.

