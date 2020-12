Möglicher Raubüberfall in Hamburg - Polizei schickt Großaufgebot

Anzeige

Hamburg. Wegen eines mutmaßlichen bewaffneten Raubüberfalls in der Hamburger Innenstadt ist die Polizei mit einem Großaufgebot angerückt. Rund 40 Streifenwagen waren am Mittwochabend rund um ein Bürogebäude am Hopfenmarkt im Einsatz, in dem ein bewaffneter Mann vermutet wurde, wie ein Polizeisprecher sagte.

Das Gebäude wurde durchsucht, der Mann konnte jedoch fliehen. In der Nacht lief eine Fahndung, der Einsatz direkt an dem Gebäude war aber beendet.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 27-Jähriger ein Familienmitglied in dessen Büro überfallen, wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte. Verletzt wurde dabei niemand. Der mutmaßliche Täter soll psychisch erkrankt sein und benötigt nach Polizeiangaben ärztliche Hilfe.