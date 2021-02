Handtaschenraub: 15-Jährige soll Frau (62) erstochen haben

Anzeige

Ravensburg. Eine 62 Jahre alte Frau, die am Dienstagabend in Ravensburg (Baden-Württemberg) mit tödlichen Verletzungen in der Nähe des Bahnhofs gefunden worden war, ist vermutlich von einer 15-Jährigen erstochen worden – es werde wegen eines Raubmordes ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Am Mittwoch habe sich nach Auswertung von Videoüberwachungsaufnahmen im Bereich des Bahnhofs und durch den Hinweis eines Jugendsachbearbeiters der Polizei der Tatverdacht gegen die 15-jährige Jugendliche aus dem Landkreis Ravensburg erhärtet, heißt es weiter. Das Mädchen wurde am Mittwochnachmittag von der Polizei vorläufig festgenommen.

Die Jugendliche hatte es laut der Mitteilung auf die Handtasche ihres Opfers, das zu diesem Zeitpunkt von der Arbeit nach Hause unterwegs war, abgesehen. Für die Tat habe sie ein Messer benutzt. Trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen durch Polizeibeamte verstarb das Opfer an schweren Verletzungen im Halsbereich innerhalb kurzer Zeit.