Einsatz in Münchner Innenstadt: Polizei gibt Entwarnung

München. Nach einem größeren Polizeieinsatz in der Münchner Innenstadt hat die Polizei Entwarnung gegeben. "Wir konnten am Marienplatz in München keine Gefahr für Passanten und Besucher feststellen. Wir konzentrieren uns jetzt darauf, die Hintergründe des Hinweises zu ermitteln", twitterten die Beamten am Mittag.

Wir konnten am #Marienplatz in #München keine Gefahr für Passanten und Besucher feststellen. Wir konzentrieren uns jetzt darauf, die Hintergründe des Hinweises zu ermitteln. #WirfuerMuenchen — Polizei München (@PolizeiMuenchen) November 20, 2019

Zuvor war wegen einer möglichen Bedrohung in der Münchner Innenstadt ein größerer Polizeieinsatz gelaufen. Ein Anrufer hatte die Beamten am Mittwoch über eine "Bedrohungslage" informiert, sagte ein Polizeisprecher. Details und Hintergründe blieben erst einmal unklar.

