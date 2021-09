„Mögliche Gefährdungslage“: Polizei sichert Synagoge in Hagen

Anzeige

Anzeige

Am Mittwochabend ist es in Hagen laut Polizei zu einer „möglichen Gefährdungslage“ für eine jüdische Einrichtung gekommen. Wie die Beamten auf Twitter mitteilten, wurden die „polizeilichen Schutzmaßnahmen angepasst“. Auch stehe man in Kontakt mit der Gemeinde.

Laut „Westfalenpost“ soll eine Hundertschaft vor der Synagoge patrouillieren. Am Mittwoch und Donnerstag feiern Juden in ganz Deutschland Jom Kippur, das Versöhnungsfest – den höchsten Feiertag im Judentum. Üblicherweise finden über den ganzen Tag verteilt Gottesdienste statt.