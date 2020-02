Mitschüler prügeln Erstklässler krankenhausreif

Anzeige

Nürnberg. An einer Nürnberger Schule ist ein Erstklässler von Mitschülern krankenhausreif geschlagen worden. Das berichten die “Nünberger Nachrichten”. Demnach hätten Ältere den Sechsjährigen zunächst bedroht und Geld von ihm verlangt. Anschließend sollen sie ihn zu Boden gestoßen, geschlagen und getreten haben.

Im Krankenhaus stellten Ärzte Prellungen am Rücken, eine geschwollene Nase und eine Gehirnerschütterung fest, sagte die Mutter des Jungen den “Nünberger Nachrichten”. Das Kind sei drei Tage in stationärer Behandlung gewesen, um eine Blutung und Schwellung des Gehirns auszuschließen. “Das ist ein kleines Kind, der Junge ist ganz am Anfang seiner Schuljahre und muss so etwas erleben”, sagte die Mutter der Zeitung.

“Ich habe Angst um meinen Sohn"

Polizeisprecher Rainer Seebauer sagte den “Nürnberger Nachrichten”: “Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren sind zwar schuldunfähig. In der Regel gehen wir aber auf die Eltern der mutmaßlichen Schläger zu und sprechen mit ihnen.” Laut dem Bericht ist die Identität der Kinder, die den Sechsjährigen verprügelt haben, bei der Polizei allerdings nicht bekannt.

Die Leiterin der Grundschule sagte der Zeitung, sie hoffe, “dass ich das Vertrauen der Mutter und des Kindes wieder gewinne und die Angst nehmen kann”. Sie werde alles daran setzen, den Jungen zu unterstützen. Eine Schulsozialpädagogin sei eingeschaltet, gegen die Schläger habe die Schule auch Maßnahmen ergriffen - welche, dazu wollte sich die Schule laut der Zeitung aber nicht äußern.

Für die Mutter ist allerdings klar, dass ihr Sohn die Schule wechseln muss: “Ich habe Angst um meinen Sohn. Ich weiß nicht, was nach den Ferien in der Schule passiert.”

RND/seb