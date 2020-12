Mithilfe von GPS: Fahrradfahrer sendet XXL-Weihnachtsgrüße

Anzeige

London. Wie bringt man in der Corona-Zeit ein bisschen Weihnachtsstimmung zu den Menschen? Der Brite Anthony Hoyte hatte da eine Idee: Mit dem Fahrrad ist er mehr als 100 Kilometer durch London gefahren und hat das Ganze per GPS getrackt. Dabei ist er nicht einfach irgendwo entlanggefahren, sondern eine ganz bestimmte Route – sodass am Ende „Merry Christmas“ (deutsch: Frohe Weihnachten) auf der Karte zu lesen war.

2016 mit der Radkunst angefangen

Neun Stunden und zehn Minuten hat er insgesamt für die Aktion gebraucht, wie die Karte anzeigt. 78,6 Meilen ist er gefahren, also rund 125 Kilometer. Es ist nicht das erste Mal, dass Hoyte so etwas macht. Auf seiner Website pedalling-picasso.com – so habe ihn ein Magazin mal genannt, also der „radfahrende Picasso“ – erklärt er, dass er 2016 damit angefangen habe.

Und der „Merry Christmas“-Schriftzug ist auch nicht der einzige Weihnachtsgruß des Briten. Bereits im vergangenen Jahr hat er unter anderem ein Rentier per Rad kreiert – das auch ein Jahr später noch zum Bewundern einlädt.