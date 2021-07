Mit Pistole und Perücke: Mann überfällt Kölner Bankfiliale

Anzeige

Köln. Mit einer Pistole bewaffnet hat ein Mann in der Kölner Innenstadt eine Bankfiliale überfallen und die Flucht ergriffen. Einsatzkräfte suchten am Montagnachmittag in einer großangelegten Fahndung nach dem Tatverdächtigen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann soll bei dem Überfall gegen 15 Uhr eine braune Perücke getragen haben.

Weitere Details zur Tat, zur möglichen Beute oder zu Verletzten wurden am Montag zunächst nicht bekannt. Einsatzkräfte seien vor Ort, um Zeugen zu befragen und Beweismittel zu sichern, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montagnachmittag.