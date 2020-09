Mit drei Schüssen: Unbekannter tötet Kater - Polizei ermittelt

Anzeige

Schwanewede. Ein Unbekannter hat in Schwanewede (Niedersachsen) auf einen Kater geschossen und ihn dabei tödlich verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde das Tier am Dienstag drei Mal getroffen und starb.

Die Beamten gehen davon aus, dass der Täter ein Luftgewehr benutzte. Sie ermitteln wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.