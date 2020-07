Mit bunter Lichtshow: Südkorea gibt Abstandstipps am Abendhimmel

Anzeige

Anzeige

Mit einer aufwändigen Lichtinstallation wurden die Menschen in Seoul (Südkorea) daran erinnert, welche Regeln es Corona-bedingt einzuhalten gilt. Rund 300 unbemannte Drohnen reihten sich am Abendhimmel zu Piktogrammen an.

Das beeindruckende Spektakel sollte die Menschen in Seoul daran erinnern, sich im Kampf gegen die Pandemie an die Corona-Regeln zu halten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Südkorea war zu Beginn der Pandemie für sein entschlossenes Handeln gelobt worden

Dazu formten die leuchtenden Drohnen zwei Menschen mit Mund-und-Nasen-Schutz, Hände und herabfallende Wassertropfen und eine mit Viren befallene Maske.

Anzeige

Zu Beginn der Pandemie galt Südkorea im Kampf gegen das Coronavirus als Vorbild. Doch auch hier kam es durch Warenverkäufe an Haustüren oder durch Treffen der christlichen Sekte Shincheonji-Kirche immer wieder zu gehäuften Neuinfektionen. Südkorea hatte am 23. Februar die höchste Warnstufe für Infektionskrankheiten ausgerufen.