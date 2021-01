Mit Angeln, Fischkonserven und Tanz: Berliner Fashion Week geht weiter

Anzeige

Berlin. Fischkonserven und Angeln, Tanzeinlagen und Designerinnen mit Mundschutz: Bei der Berliner Modewoche gab es einige Hingucker. Die Mainzer Modemacherin Anja Gockel führte ihre Kollektion am Dienstagabend im Hotel Adlon vor - zu sehen als Livestream mit Klaviermusik und Tanz. Das Motto der Kollektion lautete „Embraceland“ (etwa: Land der Umarmung), als Ausdruck des Zusammenhalts in Krisenzeiten. Der Berliner Designer Danny Reinke präsentierte seine Kollektion im Kraftwerk. Dort war ein Model zu sehen, das die Haare an einer Angel gehalten trug. Ein Accessoire: eine Fischkonserve im Einkaufsnetz.

Ein Model zeigt eine Kreation des Designers Danny Reinke – sie trägt Fischkonserven auf dem Laufsteg. © Quelle: Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/ZB

Die Fashion Week findet diesmal im Internet statt, die Schauen werden wegen der Pandemie online gezeigt. Dabei etabliert sich ein für Berlin noch recht neues Phänomen: Der „Fashion-Film“, bei dem die Zuschauer zuhause im Wohnzimmer mitgucken können. Heidi Klum (47) warb bei Instagram für ihre Tochter Leni (16), die in einem solchen Clip zu sehen war und unter anderem ein Outfit von Designerin Esther Perbandt trug. Beim Label Marc Cain hieß der Film „How Wonderful“.

Die Modewoche vereint noch bis Sonntag mehrere Veranstaltungen unter einem Dach. Die Fashion Week zeigt zweimal im Jahr neue Kollektionen und Trends, diesmal geht es um den Herbst & Winter 2021/2022.