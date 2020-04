Mit 103 Jahren: Italienerin trotzt der Covid-19-Krankheit

Anzeige

Rom. Eine uralte Italienerin wird gerade weltweit bewundert für ihre gesundheitliche Konstitution: Ada Zanusso ist 103 Jahre alt und hat die Covid-19-Krankheit überwunden. "Sie ist wieder fit, es geht ihr gut", sagte ihre Ärztin Carla Furno Marchese der dpa am Donnerstag am Telefon.

Ada Zanusso lebt in einer Seniorenresidenz in Lessona im Piemont, rund 100 Kilometer von der lombardischen Metropole Mailand entfernt. Dieser Tage gaben die weißhaarige Dame und ihre Familie Interviews, in denen sie über ihren eigenen Weg durch die Corona-Krise sprachen. Denn Ada Zanusso war im März positiv auf das Virus getestet und krank geworden. Mut und Glauben - so erklärt die über 100-Jährige ihre Genesung. Ihr Sohn Giampiero hielt, wie er in der Zeitung “La Repubblica” erzählte, stets mit Hilfe von Video-Anrufen Kontakt zu seiner Mutter.

Besuche am Bett der Kranken waren nicht erlaubt. Jetzt kann sie schon wieder lächelnd im Rollstuhl sitzen und sich für Medienberichte weltweit filmen lassen.

Lungenkrankheit bei Älteren häufiger tödlich als bei jüngeren Menschen

Italien ist mit fast 18 000 Toten besonders hart von der Corona-Krise getroffen. Die Lungenkrankheit verläuft bei älteren Menschen viel häufiger tödlich als bei jüngeren.

RND/dpa