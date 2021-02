Missionar missbrauchte Waisen in Kenia - 15 Jahre Gefängnis für 61-Jährigen

Anzeige

New York. Ein christlicher Missionar aus dem US-Staat Pennsylvania ist am Donnerstag wegen Missbrauchs in einem kenianischen Waisenhaus unter seiner Führung zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Der 61-Jährige hatte sich im vergangenen Jahr im Sinne der Anklage schuldig bekannt.

Der Geistliche aus Lancaster hatte das „Dow Family Children's Home“ 2008 mit seiner Familie gegründet und dieses auch mit Hilfe von Spenden amerikanischer Kirchen und Glaubensgemeinschaften etwa ein Jahrzehnt lang betrieben. US-Strafverfolger gaben an, er habe vier Mädchen missbraucht, zwei davon seien elf Jahre alt gewesen als die Übergriffe begannen. Demnach unterstützte seine Frau die Taten sogar, indem sie die Opfer ihres Mannes in eine Klinik brachte, um ihnen Implantate zur Empfängnisverhütung einsetzen zu lassen.

Die Strafverfolger erklärten, der Mann habe Kenia 2017 den Rücken gekehrt, als die dortigen Behörden Ermittlungen aufnahmen. Unter dem Deckmantel glaubensbasierter Arbeit zum Wohle verwaister Kinder sei der Mann um die halbe Welt gereist, um hilflos ausgelieferte Opfer auszunutzen, hieß es. Die Pflichtverteidiger des 61-Jährigen erklärten, dieser habe im Gericht Reue gezeigt.