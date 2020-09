Missbrauchskomplex: Razzien gegen Personen in zwölf Bundesländern – 2000 Beweismittel gefunden

Anzeige

Köln. Die Razzia im Zusammenhang mit dem Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach richtete sich gegen 48 Männer und 2 Frauen in 12 Bundesländern. Das sagte der Leiter der Ermittlungskommission “Berg”, Michael Esser, am Mittwoch in Köln. Die Aktion vom Dienstag sei die größte der Ermittlungskommission bisher gewesen. Die Tatverdächtigen stünden nicht im Verdacht, selbst Kinder missbraucht zu haben. Es seien keine Haftbefehle vollstreckt worden, sagte Esser.

2000 Beweismittel

Die Polizei hat bei den Razzien rund 1000 Polizisten im Einsatz gehabt und mehr als 2000 Beweismittel sichergestellt. Dabei handele es sich unter anderem um Datenträger, sagte Ermittlungsleiter Michael Esser am Mittwoch in Köln. Die Auswertung werde sehr viel Zeit einnehmen. Man habe unter anderem auch Tresore sichergestellt.