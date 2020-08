Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach: Prozess hat begonnen

Anzeige

Anzeige

Wiesbaden. Im Zusammenhang mit dem Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach beginnt am Dienstag (ab 9 Uhr) vor dem Landgericht Wiesbaden ein Prozess gegen einen 39-Jährigen. Der Angeklagte soll seine leiblichen Kinder, darunter ein Säugling, und ein Stiefkind sexuell missbraucht sowie Bilder der Taten über Chatgruppen verschickt haben. Die Anklage umfasst den Gerichtsangaben zufolge 291 Taten zwischen Januar 2014 und Oktober 2019, sie lautet unter anderem auf schweren sexuellen Missbrauch sowie Verbreitung von Kinderpornografie. Der Deutsche sitzt seit Oktober 2019 in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen zu dem Missbrauchskomplex waren nach Durchsuchungen bei einem 43 Jahre alten Familienvater im nordrhein-westfälischen Bergisch Gladbach im Herbst 2019 ins Rollen gekommen. Polizisten hatten bei dem Koch und Hotelfachmann nicht nur riesige Mengen kinderpornografischen Materials gefunden - sie stießen auch auf digitale Kontakte zu anderen Männern. Mittlerweile werden Spuren in Foren, Gruppenchats und Messenger-Diensten zu Tausenden möglichen Verdächtigen verfolgt. Am 17. August hatte vor dem Landgericht in Köln der Prozess gegen den 43-jährigen Deutschen begonnen, der als zentrale Figur in dem Fall gilt.

Kein Publikum beim Prozess

Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Eine entsprechende Entscheidung verkündete die Kammer am Dienstag. Auch für einen Teil der Anklageverlesung wurde das Publikum ausgeschlossen. Die entsprechenden Anträge hatten die Vertreterinnen der Nebenklägerinnen gestellt: Sie wollen die Kinder schützen, wenn die vorgeworfenen Taten im Detail erörtert werden.