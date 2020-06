Missbrauchsfall von Münster: Diese Fragen sind noch offen

dpatopbilder - 08.06.2020, Nordrhein-Westfalen, Münster: Ein Polizeibeamter der Spurensicherung kniet in der Kleingartenkolonie vor der Laube des vermutlichen Haupttäters und öffnet die Tür, die mit einem Brett gesichert ist. Diese Laube in der Kolonie ist einer der Tatorte in einem Missbrauchsfall, in der die Ermittler u.a. Festplatten und Videokameras fanden. Die Polizei in Münster ist auf ein professionell verschleiertes Kindesmissbrauchsnetz gestoßen und hat in mehreren Bundesländern elf Verdächtige festgenommen. © Quelle: Guido Kirchner/dpa