Missbrauchsfall Münster: Staatsanwaltschaft erhebt weitere Anklage

Ein Absperrband umgibt das Grundstück in einer Kleingartenkolonie am Stadtrand von Münster mit einer Gartenlaube, von der man hier die Rückseite sieht. Die Laube ist einer der Tatorte des vermutlichen Haupttäters in einem Missbrauchsfall, in der die Ermittler u.a. Festplatten und Videokameras fanden. © Quelle: Marcel Kusch/dpa