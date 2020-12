Miss-Germany-Wahl ohne Publikum? Wie es mit dem Wettbewerb trotz Corona weitergeht

Anzeige

Kurz bevor Corona nach Deutschland kam, wurde die New Miss Germany gewählt – die erste Miss unter neuem Konzept. Es sollte nicht mehr vorrangig um Schönheit gehen, sondern um Charakter. Mit der Kür der heute 36-jährigen Leonie von Hase schien dieser Aufschlag gelungen: Die Kielerin ist Mutter, selbstständig und hat ihren Job für das Amt auch nicht aufgegeben.

Doch was dann folgte, war sowohl für die Miss als auch für die Organisatoren des Wettbewerbs, die Miss Germany Corporation (MGC) der Familie Klemmer, eher ernüchternd. Großveranstaltungen, auf denen die Miss Germany normalerweise das Jahr über auftritt, fielen aus. Fast alles musste online abgewickelt werden.

The Show must go on: Miss-Wahl wie geplant im Februar

Doch es heißt nicht umsonst: The Show must go on. Deswegen soll wie geplant am 27. Februar wieder eine neue Miss Germany gewählt werden. Jedoch nicht wie sonst mit Urlaubscamp und vielen Zuschauern beim Finale. „Wir machen das Camp im Februar, aber nicht wie erst geplant im Ausland und auch nicht wie dann geplant in Berlin, sondern fahren nur in den Europapark“, erklärt Organisator Max Klemmer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Dort findet traditionell auch immer das Finale des Wettbewerbes statt. Im Camp werden dann unter anderem Fotoshootings und Interviews in Vorbereitung auf das Finale gemacht, außerdem stehen Workshops an. „Wir wollen die Gesundheit alle Beteiligten schützen“, so Klemmer, „deswegen werden die Coaches vermutlich auch nur digital dazugeschaltet“. Normalerweise unterstützen diese die Kandidatinnen direkt im Camp.

Und wie wird das Finale ablaufen? „Im Worst Case ohne Zuschauer, mit einer Live-Online-Übertragung“, zeigt sich Klemmer realistisch. Schon im vergangenen Jahr war das Event auch ins Netz gestreamt worden für alle, die kein Ticket hatten. Dass in diesem Jahr Karten für das Event verkauft werden können, glaubt Klemmer nicht. „Aber wir hoffen, dass vielleicht Freunde und Familie der Kandidatinnen dabei sein können.“ Damit in der großen Arena im Europapark trotzdem ein bisschen Stimmung aufkomme.

Städte- und Länderwahlen schon vor Corona abgeschafft

Glück im Unglück haben die Veranstalter damit, dass zumindest die Auswahl der Finalistinnen bereits seit dem vergangenen Jahr mit wesentlich weniger Veranstaltungen vorgenommen wird – die Städte- und Länderwahlen wurden 2019 abgeschafft. „Zuvor hatten wir dafür immer 150 bis 200 Events, jetzt sind es nur sechs“, erklärt Max Klemmer, der das Unternehmen gemeinsam mit seinem Vater Ralf Klemmer führt. Erfunden hat es einst sein Opa Horst Klemmer. Aus den sechs sogenannten Live-Experiences, die unter Sicherheitsvorkehrungen stattfinden konnten, wurden nach und nach die 16 Finalistinnen ausgewählt.

Gelitten unter den Corona-Einschränkungen hat das Bewerbungsaufkommen im Corona-Jahr laut Klemmer nicht. „Wir hatten letztes Jahr 7500 Bewerbungen, die jetzt wieder reaktiviert wurden, und haben nochmal 7500 neue bekommen“, erklärt der Jungunternehmer. Somit hätten sie die Finalistinnen aus insgesamt rund 15.000 Bewerberinnen ausgewählt. „Wir haben super starke Frauen dabei dieses Jahr“, freut Klemmer sich. So sei unter den Top 32 beispielsweise eine Transfrau oder auch eine Frau mit Größe 48, die sich für Body Positivity einsetze. „Das neue Konzept wird nach dem ersten Jahr ernstgenommen“, ist er sich sicher, „den Leuten ist jetzt klar: Das waren nicht nur Marketingfloskeln.“

Klemmer: Miss-Germany-Wahl ist ein „krisensicheres Produkt“

Ob er damit Recht hat, werden die Zuschauer dieses Jahr allerdings vermutlich nur online statt live vor Ort im Europapark begutachten können. Auch für die Miss-Germany-Corporation bedeutet das natürlich Verluste – wenn glücklicherweise laut Klemmer auch nicht allzu große. „Zurzeit sind die Budgets bei den Sponsoren wegen Corona natürlich knapper“, sagt er. Doch zum Glück wüssten die auch, dass die Miss-Germany-Wahl ein „krisensicheres Produkt“ sei – so hätten sie auch in diesem Jahr neue Sponsoren gewinnen können. Nur die Stände beim Finale fallen wohl weg, dafür wird die Werbung ins Netz verlagert. Wie schon die noch aktuelle Miss Germany Leonie von Hase zur digitalen Miss Corona wurde.