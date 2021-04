Ministerpräsident Woidke schockiert über Tote in Potsdamer Klinik

Anzeige

Potsdam. Nach dem Fund von vier Toten in Potsdam hat sich Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bestürzt gezeigt. „Eine schreckliche Nachricht. Ich bin schockiert“, sagte Woidke am Donnerstag nach Angaben von Regierungssprecher Florian Engels. „Meine Gedanken gelten den Opfern und meine Anteilnahme den Angehörigen.“ Im Privatsender BB Radio sprach er von einer grauenhaften und fürchterlichen Tat. „Es ist ein schwerer Tag für Brandenburg.“

In dem Wohnheim Thusnelda-von-Saldern-Haus in Potsdam-Babelsberg waren nach Angaben einer Sprecherin des diakonischen Anbieters Oberlinhaus vier Tote und eine schwer verletzte Person entdeckt worden. Die Umstände der Tat sind bisher unklar. In dem Haus sind Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung untergebracht. Zunächst hatte die Polizei davon gesprochen, die Leichen seien in einem Krankenhaus gefunden worden.