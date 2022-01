Mindestens zwei Tote durch zwei Erdbeben in Haiti

Anzeige

Port-au-Prince. Zwei mittelschwere Erdbeben haben am Montag den Südwesten Haitis erschüttert und mindestens zwei Menschen das Leben gekostet. Auf ein erstes Beben der Stärke 5,3 um 8.16 Uhr (Ortszeit) folgte fast eine Stunde später ein Beben der Stärke 5,1. Beide Beben ereigneten sich der US-Erdbebenwarte zufolge westlich der Hauptstadt Port-au-Prince und in einer Tiefe von etwa zehn Kilometern unter der Erdoberfläche.

2021: Mehr als 2200 Tote bei Erdbeben im Südwesten Haitis

Nach Angaben der haitianischen Zivilschutzbehörde starben mindestens zwei Menschen, zwei weitere wurden verletzt und mindestens 35 Häuser beschädigt.

Yves Bossé, ein Beamter im Department im betroffenen südlichen Teil der Halbinsel, sagte der Nachrichtenagentur AP, dass eine Person ums Leben gekommen sei, als das Erdbeben einen Erdrutsch in einer Sandmine verursachte. Er sagte auch, dass mehrere Häuser Risse bekommen hätten und die Geschäfte für den Tag geschlossen worden seien. Sylvera Guillaume, Leiter der Katastrophenschutzbehörde in dem Gebiet, gab an, dass auch die Schulen geschlossen wurden und die Kinder vorsorglich nach Hause geschickt worden seien.

Am 14. August vergangenen Jahres wurde der Südwesten von Haiti von einem Erdbeben der Stärke 7,2 erschüttert. Mehr als 2200 Menschen kamen ums Leben und etwa 137.500 Häuser wurden zerstört.