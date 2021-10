Mindestens zehn Tote nach Unwettern in Südindien

Anzeige

Neu Delhi. Nach ungewöhnlich heftigen Regenfällen sind im Süden Indiens mindestens zehn Menschen bei Überschwemmungen und Erdrutschen ums Leben gekommen. Elf Menschen würden im Bundesstaat Kerala noch vermisst, unter ihnen fünf Kinder, meldete der staatliche Sender All India Radio. Am härtesten betroffen waren die Distrikte Idukki und Kotayyam.

Die Lage ist ernst

„Die Lage ist in einigen Teilen des Staats wirklich ernst. Wir werden alles, was möglich ist, tun, um Leben zu retten“, sagte Keralas Regierungschef Pinarayi Vijayan der Zeitung „Hindustan Times“. Die für die Jahreszeit - nach der Monsunsaison - ungewöhnlichen Regenfälle wurden von einem Tiefdruckgebiet über dem benachbarten Arabischen Meer verursacht. Die Wallfahrt zum Sabarimala-Heiligtum, die bedeutendste in Kerala, wurde wegen des Wetters verschoben.