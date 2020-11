Mindestens sieben Tote bei Wohnhausbrand in Hongkong

Anzeige

Hongkong. Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Hongkong sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen und elf weitere verletzt worden. Das Feuer sei vermutlich in einem Restaurant in dem Haus ausgebrochen, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Die Brandursache war zunächst unklar, örtliche Medien berichteten, dass in dem Restaurant das hinduistische Fest Diwali und ein Geburtstag gefeiert worden seien, als das Feuer am Sonntagabend ausbrach. Kerzen hätten dabei Dämmmaterial an den Wänden in Brand gesteckt.

Opferreichste Brandkatastrophe seit 2011

Die Toten seien zwischen 8 und 38 Jahre alt gewesen, teilte die Regierung von Hongkong mit. Mit sieben Toten war es demnach die opferreichste Brandkatastrophe in Hongkong seit 2011, als bei einem Feuer neun Menschen ums Leben gekommen waren.

In der Gegend um das Wohnhaus in Yau Ma Tei im belebten Viertel Kowloon wohnen viele Nepalesen. Auch die Opfer dürften aus Nepal stammen, sagten Anwohner.

Früher kam es im dicht besiedelten Hongkong immer wieder zu solchen Wohnhausbränden. In den vergangenen Jahren wurde der Feuerschutz zwar verbessert, allerdings nicht in einigen der älteren Gebäude.