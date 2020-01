Mindestens sieben Tote bei schweren Stürmen in den USA

Anzeige

Washington . Schwere Stürme haben in den USA mindestens sieben Menschen das Leben gekostet. Die Katastrophenschutzbehörde des Bundesstaats Alabama teilte am Samstag mit, bei einem Tornado und einer Reihe schwerer Gewitter seien drei Menschen getötet worden. Der Sheriff der Gemeinde Bossier im Bundesstaat Louisiana berichtete auf Facebook, dort habe ein Unwetter ein älteres Ehepaar das Leben gekostet. Der Sturm sei so heftig gewesen, dass er das Haus der Opfer zerstört und die Trümmer rund 60 Meter weit getragen habe.

Der Sheriff der Gemeinde Caddo (Louisiana) sagte dem lokalen Sender KTBS, ein Mann sei gestorben, als ein großer Baum auf sein Haus gestürzt sei. Der örtliche Sender KTRE berichtete, in Texas sei ebenfalls ein Mann getötet worden, als ein Baum bei einem Sturm auf sein Haus gestürzt sei.

RND/dpa