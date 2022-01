Mindestens sechs Tote und 25 Verletzte bei Hochhausbrand in Indien

Rauch steigt aus einem Gebäude auf, das in Brand geraten ist. Ein Feuer in einem 19-stöckigen Gebäude tötete am 22.01.2022 in Indiens Finanz- und Unterhaltungsmetropole mindestens zwei Menschen und verletzte mehr als ein Dutzend weitere, wie die Behörden mitteilten. © Quelle: Emmanual Yogini/AP/dpa