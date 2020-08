Mindestens sechs Tote bei Brand in indischer Stromanlage

Anzeige

Hyderabad. Bei einem Großbrand in einer unterirdischen Stromanlage im Süden von Indien sind nach Behördenangaben mindestens sechs Arbeiter getötet worden. Rettungskräfte suchten nach drei weiteren Arbeitern, die vermutlich in der Anlage in Srisailam eingeschlossen gewesen seien, als das Feuer am Donnerstagabend ausgebrochen sei, teilte der Energieminister des indischen Staats Telangana, Jagdish Reddy, am Freitag mit.

Einsatz von mehreren Stunden

Die Brandursache war zunächst unklar. Der Fernsehsender News 18 berichtete, das Feuer habe eine Explosion in einer Stromerzeugungseinheit in der Anlage verursacht. Es habe mehrere Stunden gedauert, bis Löschfahrzeuge die Flammen löschen konnten.