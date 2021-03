Mindestens sechs Menschen bei Grubenunglück in Pakistan gestorben

Anzeige

Islamabad. Mindestens sechs Bergarbeiter sind bei einem Grubenunglück im Südwesten Pakistans getötet worden. Zwei weitere seien verletzt aus der Kohlenmine in einem Vorort der Großstadt Quetta in der Provinz Balochistan geborgen worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Ein schwerer Felsbrocken war auf die acht Kumpel gestürzt, wie ein Mitarbeiter des örtlichen Rettungsteams sagte. Weitere Einzelheiten waren zunächst unbekannt. Die Arbeit in Minen gehört wegen niedriger Sicherheitsstandards und schlechter Arbeitsbedingungen zu den gefährlichsten Jobs in Pakistan. Grubenunglücke mit Toten gibt es vor allem immer wieder im Süden und Südwesten des Landes.