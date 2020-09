Mindestens elf Tote bei Explosion von Gaspipeline in Bangladesch

Anzeige

Dhaka. Mindestens elf muslimische Gläubige sind bei einer Explosion einer Gasleitung in der Nähe einer Moschee in Bangladesch getötet worden. Krankenhausangaben vom Samstag zufolge erlitten Dutzende weitere schwere Verbrennungen. Die Detonation ereignete sich am Freitagabend beim Abschluss von Gebeten in der Moschee Baitus Salat Jame in Narayanganj außerhalb der Hauptstadt Dhaka, wie Zayedul Alam von der örtlichen Polizei mitteilte.

Die Explosion der unterirdischen Gasleitung sei so heftig gewesen, dass im Innern der Moschee mindestens sechs Klimaanlagen in die Luft gegangen seien, meldeten Fernsehsender. Feuerwehrleute versuchten, die Ursache der Explosionen herauszufinden.