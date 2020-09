Mindestens acht Tote bei Angriff auf Totenwache in Mexiko

Anzeige

Cuernavaca. Bei einem Angriff auf Teilnehmer einer Trauerfeier sind in Mexiko mindestens acht Menschen getötet und 14 weitere verletzt worden. Bewaffnete Angreifer eröffneten in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) in der Stadt Cuernavaca das Feuer auf die Trauernden, wie die Staatsanwaltschaft des Bundesstaats Morelos mitteilte. In der Wohnung fand die Totenwache für einen jungen Mann statt, der am Montag bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen war. Ersten Ermittlungen zufolge könnte eine kriminelle Bande hinter dem Angriff stecken.

In der ersten Jahreshälfte 2020 wurden in Mexiko, das knapp 130 Millionen Einwohner hat, laut offizieller Statistik 98,8 Mordopfer pro Tag gezählt - noch etwas mehr als im Vorjahr. Die Gewalt in dem lateinamerikanischen Land geht zu einem großen Teil auf das Konto von Kartellen und Banden, die teilweise Verbindungen zu Sicherheitskräften haben. Die meisten Verbrechen werden in Mexiko nie aufgeklärt. Im vergangenen Jahr wurden in Mexiko rund 36 000 Morde registriert.