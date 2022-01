Mindestens 34 Tote durch Überflutungen nach Tropensturm in Madagaskar

Anzeige

Anzeige

Antananarivo. Sintflutartige Regenfälle haben in Madagaskar mindestens 34 Menschen das Leben gekostet. Mehr als 55.000 Menschen wurden durch die Überschwemmungen vertrieben, wie die Behörden am Montag mitteilten. Der madagassische Wetterdienst warnte vor weiterhin anhaltenden schweren Regenfällen.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Weil die Flüsse weiter anstiegen, wurden die Einwohner der Hauptstadt Antananarivo aufgefordert, die niedrig gelegenen Gebiete der Stadt und der Umgebung zu verlassen. Viele Bewohner wurden in motorisierten Schlauchbooten evakuiert. Der Tropensturm Ana erreichte Madagaskar am Wochenende, nachdem die Insel bereits mehrere Tage lang von Regenfällen heimgesucht worden war, wie das Nationale Amt für Katastrophenmanagement mitteilte.

Anzeige

„Ich lag noch in meinem Bett, als jemand pfiff. Als ich aufstand, standen meine Füße direkt im Wasser. Das Wasser war überall“, erzählte eine Frau, deren Familie in einer der Sporthallen der Hauptstadt Zuflucht fand. Die Hauptstraße, die Antananarivo mit dem größten Hafen des Landes, Tamatave, an der Ostküste verbindet, wurde an vielen Stellen durch Erdrutsche und einen gebrochenen Damm unterbrochen.

Anzeige

Das Tiefdruckgebiet zog inzwischen über den Indischen Ozean auf den afrikanischen Kontinent und verursachte im Norden von Mosambik starken Winde und Regenfälle.