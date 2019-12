Mindestens 28 Tote bei Erdrutschen in Ostafrika

Anzeige

Burundi. Bei Erdruschen in Burundi sind nach Angaben von Behörden des ostafrikanischen Landes mindestens 28 Menschen ums Leben gekommen.

Ein Beamter in der Gemeinde Mugina im Nordwesten des Landes, Desire Ndagijimana, sagte am Donnerstag, in den Dörfern Rukombe und Nyempundu seien 28 Leichen gefunden worden. Viele Menschen seien noch unter den Trümmern ihrer Häuser verschüttet.

Ungewöhnlich schwere Niederschläge

Ausgelöst wurden die Erdrutsche von ungewöhnlich schweren Niederschlägen in den vergangenen Wochen. In mehreren ostafrikanischen Ländern gab es Überschwemmungen und Erdrutsche. Meteorologen zufolge wird es weiter Regen in der Region geben.

RND/AP