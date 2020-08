Mindestens 28 Asylbewerber in Aufnahmeeinrichtung mit Coronavirus infiziert

Anzeige

Anzeige

Trier. In einer Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Hermeskeil im Kreis Trier-Saarburg haben sich inzwischen mindestens 28 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Dies teilte die zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion am Freitag mit.

Den Betroffenen gehe es soweit gut. Die gesamte Unterkunft mit 519 Bewohnern steht schon seit Mittwochnachmittag unter Quarantäne. Die meisten Menschen kommen aus Syrien, Irak, Nigeria und Pakistan.

Ein Polizeifahrzeug steht vor einer Zufahrt der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Hermeskeil. © Quelle: Harald Tittel/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Anwohner müssen in Quarantänezeit in Zimmern bleiben

Sie alle wurden getestet, es stehen aber noch Ergebnisse aus. Um die Quarantäne-Anordnung durchzusetzen, wurden die Sicherheitskräfte vor Ort verstärkt und durch die Polizei unterstützt.

Den Angaben zufolge müssen die Bewohner in der Quarantänezeit grundsätzlich in ihren Zimmern bleiben. Wenn sie nach draußen gehen wollen, können sie festgelegte Außenbereiche nutzen, die den einzelnen Häusern zugewiesen sind. Küchen stehen unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln zur Verfügung.