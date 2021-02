Mindestens 25 Tote nach Gefängnisausbruch in Haiti

Anzeige

Croix-des-Bouquets. Bei einem Ausbruch Hunderter Häftlinge aus einem Gefängnis in Haiti sind mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten war auch der Bandenführer und bis zu seiner Verhaftung 2019 meistgesuchte Verbrecher Haitis, Arnel Joseph, wie ein Regierungssprecher am Freitag mitteilte. Er sei auf einem Motorrad erkannt worden und in einem Feuergefecht mit der Polizei erschossen worden.

Gefängnisausbruch in Port-au-Prince: Wie kam es dazu?

Einige Beobachter gehen davon aus, dass der Grund für den Massenausbruch am Donnerstag war, Joseph aus der Haftanstalt Croix-des-Bouquets im Nordosten der Hauptstadt Port-au-Prince zu befreien. Er sitzt dort wegen Vorwürfen wie Vergewaltigung, Entführung und Mord. Anwohner sagten aus, dass Bewaffnete Wärter erschossen hätten und dann die Häftlinge nach draußen geströmt seien. Unter den Toten war auch der Gefängnisdirektor. 60 Insassen seien bis Freitag wieder gefasst worden, hieß es. Zum Zeitpunkt des Ausbruch saßen dort 1524 Häftlinge ein, fast doppelt so viele wie vorgesehen.

Bereits 2014 waren aus dem gleichen Gefängnis mehr als 300 der damals insgesamt 899 Insassen ausgebrochen. Auch dabei war vermutet worden, dass ein prominenter Häftling aus dem Gefängnis befreit werden sollte. Der bisher größte Gefängnisausbruch in der jüngeren Geschichte Haitis ereignete sich nach dem verheerenden Erdbeben 2010, als mehr als 4200 Insassen aus dem berüchtigten Nationalgefängnis im Zentrum der Hauptstadt entkamen.