Mindestens 19 Menschen sterben bei schwerem Verkehrsunfall in Kairo

Anzeige

Anzeige

Kairo. Bei einem schweren Unfall in der ägyptischen Hauptstadt Kairo sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Ein Lastwagen wechselte dort auf einer Schnellstraße auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Kleinbus, wie die staatliche Nachrichtenseite Al-Ahram am Mittwoch berichtete. Der Fahrer des Kleinbusses und die meisten Passagiere waren demnach auf der Stelle tot. Die Staatsanwaltschaft kündigte eine Untersuchung an.

Es war der zweite tödliche Unfall auf der als Ring Road bekannten Schnellstraße innerhalb weniger Tage. Zwei Tage zuvor war dort ein Lastwagen mit einem Bus zusammengestoßen, zwei Menschen starben und acht weitere wurden verletzt. Die Ring Road führt in einem großen Kreis um Kairo und ist eine der wichtigsten Schnellstraßen der ägyptischen Metropole.

In Ägypten kommt es immer wieder zu teils schweren Verkehrsunfällen. Als Hauptgründe gelten menschliches Versagen und technische Mängel der Fahrzeuge. Viele legen ihre Sicherheitsgurte zur Fahrt nicht an oder sind ohne Motorradhelme unterwegs, Vorschriften dazu werden kaum oder überhaupt nicht durchgesetzt.