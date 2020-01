Millionär gewinnt 1,37 Millionen Euro beim Automatenspiel in Österreich

Anzeige

Seefeld. Er kam mit dem eigenen Hubschrauber und flog um 1,37 Millionen Euro reicher wieder nach Tschechien zurück: Der 46-jährige Leon Tsoukernik, selbst Besitzer eines Hotels mit Kasino, hat beim Automatenspiel im Casino Seefeld in Österreich einen Megagewinn abgeräumt, teilte Casinos Austria am Freitag mit. Der Gewinner erzählte laut "Tiroler Tageszeitung", dass er eigentlich pokern wollte. Dort habe er aber kein Glück gehabt und sich stattdessen mit einem Glas Wein an einen Automaten gesetzt. Er hat pro Spiel nach eigenen Worten 1000 Euro riskiert und wohl rund 10.000 Euro eingesetzt. So gewann er zahlreiche Freispiele und der Gewinn schaukelte sich immer mehr auf. Die Glückssträhne hielt der Millionär auf Video fest.

Seinen Gewinn wolle er unter anderem in Kunst investieren, sagte der 46-Jährige. Den Angestellten des Casinos spendierte er 54.000 Euro. Das Trinkgeld werde auf die fast 2000 Angestellten der Unternehmensgruppe aufgeteilt, sagte ein Firmensprecher. Für den Mann war der Gewinn zwar höchst erfreulich, aber nicht außergewöhnlich. "In den USA habe ich einmal 5,5 Millionen Dollar gewonnen", sagte er laut "Tiroler Tageszeitung."

