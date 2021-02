Mildere Aussichten: In diesen Regionen erwarten Meteorologen Plusgrade

Anzeige

Was für frostige Zeiten! Insbesondere im Norden sinken die Temperaturen teilweise erheblich und kratzen an Rekordminusmarken. Apropos kratzen – damit könnte zumindest in Teilen des Nordens bald Schluss sein. Während es im Osten eher noch frostig bleibt, klettern die Temperaturen in Norddeutschland nach oben. Von Sonntag an könnten sie dort tagsüber in die Plusbereiche um die drei Grad gelangen, dabei kann es Richtung Ostsee aber noch Schneefall geben. In Westdeutschland bleibt es um die null Grad, während nun auch der Süden frostigen Zeiten entgegensieht.

Es wird insgesamt trockener

„Insgesamt wird das Wetter trockener“, sagt Janina Lersch vom „Wetterkontor“ dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Es soll schon ab morgen freundlicher werden, die Sonne zeigt sich immer wieder. „Am Freitag kommt allerdings ein böiger Wind dazu, der die gefühlte Temperatur wieder etwas drückt“, so die Meteorologin. „Am Donnerstag wird es recht freundlich.“

Im Norden klettern die Temperaturen in den Plusbereich

Am Samstag setzt sich nach Auflösung örtlicher Nebel- und Hochnebelfelder in vielen Regionen die Sonne durch, und nur gebietsweise ziehen einige Wolken vorüber. Es bleibt verbreitet trocken. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen minus acht und plus ein Grad. Auch am Sonntag überwiegt nach Nebelauflösung freundliches Wetter. Mit minus sieben in Westdeutschland bis plus drei Grad im Norden wird es ein wenig milder. Dann kann auch die große Schneeschmelze einsetzen, es wird feucht – zumindest in Bodennähe.