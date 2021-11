Migranten überqueren Ärmelkanal: Decathlon stoppt Kajak-Verkauf in zwei Städten

Anzeige

Calais. Immer wieder versuchen Menschen von der französischen Küste aus den Ärmelkanal nach Großbritannien zu überqueren. Dabei nutzten sie auch Kajaks, um die an der engsten Stelle rund 35 Kilometer lange Strecke zu bewältigen. So werden etwa seit Freitag drei Migranten vermisst, die in Kajaks aufgebrochen waren, teilten die französischen Behörden mit.

Nun reagiert der Sportartikelhändler Decathlon und stoppt den Verkauf von Kajaks in den nordfranzösischen Küstenstädten Calais und Grande-Synthe. Das teilte die Pressestelle von Decathlon am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP mit und bestätigte damit Berichte der örtlichen Presse. „Aufgrund der aktuellen Situation“ würden in den Geschäften in den Städten keine Kajaks mehr verkauft. Den Schritt begründet der Konzern folgendermaßen: Sportboote seien für die Überquerung des Ärmelkanals ungeeignet und Menschen könnten ihr Leben gefährden, wenn sie es dennoch versuchten.

Produkte zur Sicherheit bleiben

Im Sortiment bleiben aber Produkte, die die Sicherheit auf See erhöhen: So etwa Schwimmwesten, Paddel oder Thermoschutz.

Auch auf die enorme Steigerung der illegalen Überfahrten reagiert der Sportartikelhändler damit: Denn das britischen Innenministeriums gab bekannt, dass am vergangenen Donnerstag (11. November) innerhalb von 24 Stunden so viele Migranten wie noch nie den Ärmelkanal überquerten. Etwa 1000 Menschen seien an diesem Tag auf der britischen Insel angekommen, berichtet die BBC.

Und auch langfristig betrachtet, steigt die Zahl der Übersetzer: Schätzungen zufolge erreichten 2021 bisher etwa 23.000 Migranten auf diesem Weg das Land - im Vergleich zum Vorjahr mit etwa 8.500 Ankömmlingen fast eine Verdoppelung.

Die Regierung reagiert

Die Regierungen der beiden Länder reagierten bereits auf das Problem. So gaben die britische Innenministerin Priti Patel und der französische Innenminister Gérald Darmanin eine gemeinsame Erklärung „zum Problem der kleinen Boote, die den Ärmelkanal überqueren, und zur operativen Reaktion darauf“ ab, berichtet der Guardian.

Sie vereinbarten eine Verstärkung der Zusammenarbeit: „Es muss mehr getan werden, um die gefährlichen Überfahrten zu stoppen.“