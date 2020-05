Miaunuel Neuer: Video von Katze begeistert sogar den FC Bayern

Anzeige

Ein Youtube-Star aus New Jersey hat seinen Kater Meownuel Neuer (dt.: Miaunuel Neuer) getauft. Und der Name passt perfekt. Denn die schwarz-weiße Katze ist ein unglaublich guter Torwart. Das bewies Chris Dixon jetzt in einem Videozusammenschnitt, den er auf Twitter stellte. Bislang schauten sich fast neun Millionen Zuschauer an, wie die Katze in einem kleinen Fußballtor jeden (Mini-)Ball mit unglaublichen Glanzparaden abwehrt, die das Herrchen aufs Netz schießt.

Knew naming him Meownuel Neuer was a mistake pic.twitter.com/w3MrwH5Opn — Chris Dixon (@chrismd10) May 18, 2020

Laut Dixon ist Miaunuel allerdings nicht daran interessiert, der beste tierische Torhüter der Welt zu sein: “Seitdem ich ihn habe, macht er halt alles, um mir den Tag zu erschweren. Ich hätte ihn nicht Miaunuel Neuer taufen sollen.” Zu verhindern, dass sein Besitzer den Ball ins Netz schießt, motiviert den Vierbeiner besonders. Bei diesen Flugeinlagen wird selbst der echte Manuel Neuer beeindruckt sein.

Der FC Bayern München war auf jeden Fall begeistert und teilte das Video auf seiner offiziellen Twitter-Fanseite – gepaart mit Szenen des echten Manuel Neuer.